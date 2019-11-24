Минтруд серьезно взялся за новую пенсионную систему

Пенсионная реформа бодрым маршем шагает по России. Люди от нее уже устали, а вот чиновники все с большим интересом развивают данную тему, сообщает DEITA.RU.

Накануне стало известно, что у Министерства труда и социального развития есть серьезные вопросы к предложенной в конце октября новой схеме пенсионных накоплений. Об этом заявил глава ведомства Максим Топилин в кулуарах съезда «Единой России».

По словам Топилина, вопросы в первую очередь связаны с обеспечением гарантий и страхованием ответственности.

Также Топилин подтвердил, что, действительно, на данный момент Минфин и Банк России прислали новый документ официально, и теперь представители Минтруда могут с ним работать, задавать вопросы и вносить свои корректировки, предложения.

Ранее прошла информация о том, что в России планируется провести новую пенсионную реформу, согласно которой люди сами будут отвечать за размер будущей пенсии. Каждый человек, сам или через работодателя, сможет отчислять от своей заработной платы процент в негосударственный пенсионный фонд. За это его ждут различные привилегии, в частности налоговой вычет в 13 процентов.

Екатерина Брязгунова