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Минтруд серьезно взялся за новую пенсионную систему
Пенсионная реформа бодрым маршем шагает по России. Люди от нее уже устали, а вот чиновники все с большим интересом развивают данную тему, сообщает DEITA.RU.
Накануне стало известно, что у Министерства труда и социального развития есть серьезные вопросы к предложенной в конце октября новой схеме пенсионных накоплений. Об этом заявил глава ведомства Максим Топилин в кулуарах съезда «Единой России».
По словам Топилина, вопросы в первую очередь связаны с обеспечением гарантий и страхованием ответственности.
Также Топилин подтвердил, что, действительно, на данный момент Минфин и Банк России прислали новый документ официально, и теперь представители Минтруда могут с ним работать, задавать вопросы и вносить свои корректировки, предложения.
Ранее прошла информация о том, что в России планируется провести новую пенсионную реформу, согласно которой люди сами будут отвечать за размер будущей пенсии. Каждый человек, сам или через работодателя, сможет отчислять от своей заработной платы процент в негосударственный пенсионный фонд. За это его ждут различные привилегии, в частности налоговой вычет в 13 процентов.
Екатерина Брязгунова