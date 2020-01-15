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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Минтруд сказал, как снизит количество бедных

бедность

В ближайшее время должны начаться изменения, сообщает DEITA.RU.

Как снизить уровень бедности в России придумали в Министерстве труда и соцзащиты. Планами министерства поделился первый зам министра Алексей Вовченко.

Как пишет РИА Новости, идея заключается в изменении продовольственной корзины. Вернее, ее состава. Так, по словам Вовченко, министерство планирует значительно переработать состав продуктов и услуг из корзины к 2021 году. Подорожание корзины непременно приведет к повышению МРОТ в стране, а это, в свою очередь, к повышению уровня зарплат.

Вовченко отметил, что при составлении продовольственной корзины необходимо будет учитывать справедливые нормы питания и сбалансированность услуг, необходимых населению.

 Елена Миронова

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