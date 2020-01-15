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Жильё на материнский капитал можно будет строить и на садовом участке
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Официально: пневмония из Китая угрожает россиянам
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16 Январь 2020, 12:31
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«Для людей бензина нет» - приморцы говорят о топливном кризисе
16 Январь 2020, 12:07
Минтруд сказал, как снизит количество бедных
В ближайшее время должны начаться изменения, сообщает
DEITA.RU.
Как снизить уровень бедности в России придумали в Министерстве труда и соцзащиты. Планами министерства поделился первый зам министра Алексей Вовченко.
Как пишет РИА Новости, идея заключается в изменении продовольственной корзины. Вернее, ее состава. Так, по словам Вовченко, министерство планирует значительно переработать состав продуктов и услуг из корзины к 2021 году. Подорожание корзины непременно приведет к повышению МРОТ в стране, а это, в свою очередь, к повышению уровня зарплат.
Вовченко отметил, что при составлении продовольственной корзины необходимо будет учитывать справедливые нормы питания и сбалансированность услуг, необходимых населению.
Елена Миронова