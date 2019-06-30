В пятницу, 28 июня, Минтруд подготовил проект постановления российского правительства. Согласно этому документу власти не смогут занижать пенсии гражданам и делать их меньше прожиточного минимума, сообщает DEITA.RU.

Как отмечали в ведомстве, многие регионы снижали прожиточный минимум, чтобы экономить на выплатах. В настоящее время подготовленный проект был рассмотрен на заседании специальной комиссии.

В пояснительной записке отмечалось, что прожиточный минимум рассчитывается из данных статистических служб и на основании потребительской корзины. Однако в законе не оговаривалось какие именно цены брать фактические или прогнозируемые. Если постановление будет принято для всех регионов будет введено единственный вариант определения величины прожиточного минимума.

В итоге региональные власти не смогут занижать на бумагах стоимость продуктов и экономить деньги и с другой стороны они не смогут тратить лишние государственные средства, которые поступали в качестве дотаций из федерального бюджета на социальные доплаты.

Иван Юрьев