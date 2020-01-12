«Минус 29, света нет»: почти 65 тысяч дальневосточников сидят без электричества

Авария оставила без электроснабжения около 65 тысяч человек в республике Саха (Якутии), сообщает DEITA.RU.

Как отмечает Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России, в воскресенье, 12 января без электроснабжения остались бытовые потребители в Чурапчинском, Таттинском, Амгинском, Томпонском и Усть-Майском районах (около 64 700 человек) и предприятия местной промышленности. «Мощность отключенных потребителей - 32,0 МВт. Температура наружного воздуха -29. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы», - отмечает Минэнерго.

По информации правительства республики Саха, в котельных запущены резервные источники питания, поэтому теплоснабжение в населенных пунктах не нарушено.

Обновлено в 14.40. По информации Центральных электрических сетей республики Саха, восстановительные работы завершены. После восстановления нормальной схемы электроснабжения все потребители были запитаны, дизельные электростанции выведены в резерв.

Дмитрий Санников