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«Минус 44»: морозы пришли в регион
Фотографиями уличных термометров делятся в социальных сетях жители Приамурья, сообщает DEITA.RU.
В большинстве районов Амурской области температура воздуха ночью резко понизилась до минус 40 - 45 градусов. Днем тоже морозно до минус 25 -30 градусов.
Накануне о крепких морозах предупредили синоптики. По их прогнозам, такая температура воздуха в регионе сохранится до 23 декабря.
Амурские спасатели выпустили специальное предупреждение, рекомендуя отдавать предпочтение теплой, свободной многослойной одежде. Не лишне запастись теплыми стельками и шерстяными носками, которые сохраняют сухость ног. Также на морозе не стоит носить металлические украшения, в том числе золотые и серебряные.
Дмитрий Санников