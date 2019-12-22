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«Минус 44»: морозы пришли в регион

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Фотографиями уличных термометров делятся в социальных сетях жители Приамурья, сообщает DEITA.RU.

 В большинстве районов Амурской области температура воздуха ночью резко понизилась до минус 40 - 45 градусов. Днем тоже морозно до минус 25 -30 градусов.

Накануне о крепких морозах предупредили синоптики. По их прогнозам, такая температура воздуха в регионе сохранится до 23 декабря.

Амурские спасатели выпустили специальное предупреждение, рекомендуя отдавать предпочтение теплой, свободной многослойной одежде. Не лишне запастись теплыми стельками и шерстяными носками, которые сохраняют сухость ног. Также на морозе не стоит носить металлические украшения, в том числе золотые и серебряные.

Дмитрий Санников

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