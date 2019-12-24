Минус 63%: Налоговая спишет деньги за каждый перевод

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Карты

В 2020 году следить за переводами с карты на карту будут в разы внимательнее, сообщает DEITA.RU.

Последние несколько лет банковские переводы стали опасным делом для тех, кто подрабатывает нелегально – без регистрации в Налоговой. Надзорный орган обещает ужесточить контроль в 2020 году.

Так как за каждым переводом денег на карту банки и Налоговая будут следить еще внимательнее, избежать штрафов и отчисления налогов за полученную прибыль не получится. Россиянам напомнили, сколько денег с их карты снимет Налоговая, если узнает, что они ведут незаконную предпринимательскую деятельность:

НДФЛ  -13%

НДС -20%

Штраф 10% (не менее 20 тысяч рублей) от дохода незаконного бизнесмена

Штраф 20% (не менее 40 тысяч рублей) от дохода, если бизнесу более 90 дней

Налоговая признает незаконным любой регулярных доход. Только денежные переводы между близкими родственниками не смогут обложить налогами.

Елена Миронова

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