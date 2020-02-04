Минута молчания появится в России

Группа депутатов, возглавляемая Ириной Яровой, выступила с инициативой ввести в России на федеральном уровне минуту молчания в память о погибших во время Великой Отечественной войны, сообщает DEITA.RU по материалам «Парламентской газеты».

Авторы инициативы подчеркивают, что День Победы 9 мая и праздничный салют в честь него закреплены на законодательном уровне, а вот вторая значимая для всей страны дата – День памяти и скорби, 22 июня - отмечается лишь минутой молчания в памятных местах и на телеканалах страны.

Яровая предлагает закрепить минуту молчания на Федеральном уровне, установив ее 22 июня в 12:15 по московскому времени, в тот момент, когда в 1941 году по радио объявили о вторжении германских войск на территорию России.

Это время еще удобно тем, что позволит всем россиянам с разными часовыми поясами поучаствовать в минуте молчания, почтив память о героях, погибших в сражении за свою страну. За время ВОВ было убито или пропало без вести около 27 млн советских граждан, и если почтить минутой молчания каждого, то тишина наступила бы во всем мире более чем на 50 лет.

По мнению депутатов, общефедеральная минута молчания сплотит граждан и будет им вечным напоминанием о храбрости и несгибаемом мужестве солдат, павших в борьбе против агрессии фашистской Германии и подаривших миру Великую Победу.