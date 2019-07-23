Власти предлагают ввести в РФ Минуту молчания. Планируется, что она будет проходить двадцать второго июня, в день, когда началась ВОВ, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Медузу».

В Госдуме хотят поправить закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Минута молчания может быть объявлена в 12:15 по московскому времени: именно в это время советские граждане услышали в эфире информацию о нападении нацистской Германии на СССР. К тому же, в это время бодрствует вся страна.

Общая для всей России Минута молчания должна напоминать миру о мужестве и воле многонационального народа, который победил фашизм и подарил эту победу всему миру.

Анастасия Туркова

