Минвостокразвития открестилось от разводов дальневосточных семей

Количество расторжений браков на Дальнем Востоке снизилось в начале 2020 года, считают в Министерстве развития Дальнего Востока и Арктики, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом ведомство написало на своем официальном сайте в ответ на информацию в СМИ.



Ранее в СМИ появилась публикация, в которой говорилось о том, что браки фиктивно распадаются из-за «Дальневосточной ипотеки». По условиям участники программы не должны быть старше 35 лет, чтобы соблюсти эти требования браки расторгают.

В связи с этим Минвостокразвития запросило информацию в Росстате, где рассказали, что количество расторжений браков сократилось на 11% за зимние месяцы этого года, по сравнению с январем-февралем 2019 года. За время самоизоляции разводы предоставлялись только тем парам, которые не имеют детей, однако они не подходят под программу кредитования.

Там же написано, что официальную информацию по разводам ведомство не получало, поэтому в банки будут сделаны соответствующие запросы. Всего на сегодня было подано более 28 тысяч заявок, более 7,6 тысяч из них одобрено.

Ведомство добавило, что получить кредит под 2% годовых может любой человек вне зависимости от возраста под строительство дома на Дальневосточном гектаре.