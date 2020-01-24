Минвостокразвития рапортует: Дальний Восток ждет прекрасное будущее

Глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов отчитался перед правительством о работе. В отчете чиновника немало интересных фактов, сообщает DEITA.RU.

По словам Козлова, Дальневосточный федеральный округ сегодня – большая стройка, итог которой – комфортный и развитый регион. Нынешняя главная цель для министра - это конвертация достижений экономики в социальную сферу. То есть, социальный рывок.

Два года назад правительство оформило министерству ряд поручений.

В частности, восстановление финансирования приграничных пунктов пропуска. Козлов сообщает, что задача выполнена. В шести пунктах пропуска в Амурской и Еврейской областях, Хабаровском и Забайкальском краях и Бурятии электронная виза начнет действовать с февраля 2020 года.

В пунктах пропуска "Благовещенск", автомобильном пункте пропуска "Кяхта", речном пункте пропуска "Хабаровск" инфраструктура пока требованиям не соответствует, но в поручениях о этом ничего не сказано. «Восстановить финансирование» - оно восстановлено.

Восстановлено и финансирование аэропортов. На сегодняшний день только аэропорт Владивостока может позвать соответствием международным стандартам. Но в 2021 году в строй планируют ввести новый комплекс в Южно-Сахалинске, который может даже перегнать приморский по пассажиропотоку и уровню комфорта. Об этом заявлял губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

В ближайшие годы реконструкция ждет 40 аэропортов на ДВ - она предусмотрена комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Общий объем вложений до 2024 г. должен составить 92,2 млрд рублей.

Кроме того, Минвостокразвития отчиталось о выполнении пункта "Предусмотреть Финансирование второй очереди ДВФУ на Русском острове во Владивостоке". На строительство необходимо около 11 миллиардов рублей, но источник финансирования пока четко не просматривается.

Министерство также утверждает, что ныне удалось снизить миграционный отток. За 10 месяцев прошлого года округ покинуло чуть больше 10 тысяч человек, в 2018 году было свыше 33 тысяч. За шесть лет численность Дальнего Востока сократилась на 1,6% (это 129850 человек), сообщается на сайте ведомства.

Тем не менее, при таких темпах за пять лет ДФО может потерять порядка 11% своего населения. И если задачи экономического плана ВЭФ пускай и не в полном объеме выполняет, то декларируемое на мероприятии сохранение и приумножение главного ресурса – населения, пока решается с большим трудом.

Президент Владимир Путин на последнем ВЭФ подчеркивал, что проблема оттока так и не решена, и выражал серьезную обеспокоенность этим процессом. Льготная ипотечная ставка в два процента хоть и способна повлиять на ситуацию, но есть сомнения в том, окажется ли она переломным фактором в демографической ситуации на Дальнем Востоке.

Как рассказывал «Известиям» участник экспертной платформы Восточного центра государственного планирования Лев Коломыц, жилье - не краеугольный камень причин оттока. Важную роль играет состояние рынка труда, которое довольно плачевно. Одни люди не находят себе применения и уезжают, другие приезжают - но вакансии уже заняты.

«В округе полтора миллиона человек – молодые люди. И им нужны широкие возможности, чтобы они оставались на Дальнем Востоке» - говорит Александр Козлов. Перспективы, возможности, намерения - пока это все, чем может похвастать регион. Светлое будущее еще не наступило.

Василий Кучин