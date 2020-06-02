Семейный кодекс Российской Федерации предусматривает возможность раннего вступления в брак. Иными словами, россияне, которым уже исполнилось 16 лет, могут официально оформить отношения в ЗАГСе, однако сделать это можно лишь при наличии «уважительных причин», которые собирается прописать Министерство юстиции РФ до конца текущего года, сообщает ИА DEITA.RU.

Законопроект уточнит основания, по которым несовершеннолетний человек сможет вступать в брак, пишет ТАСС. При этом в Семейном кодексе указано, что подросток может вступить в брак, если имеются уважительные причины, однако сами причины такого рода в кодексе не приведены. Данный пробел ведомство планирует устранить до конца года.

Между тем, некоторые россияне не одобряют ранее вступление в брак.

«Помню, нам с избранником так хотелось официально оформить отношения, что еле дождались совершеннолетия! При этом по слухам мы знали, что, если хотим вступить в брак до 18 лет, необходимо будет разрешение от родителей. Так как родители проживали в других регионах, мы решили дождаться 18 лет. Однако сейчас, я понимаю, что ранее вступление в брак не приносит ничего кроме печатей в паспорт. Ветреность в молодости позволяет расставаться с партнёром, невзирая на документ из ЗАГСа. Лучше вступать в брак уже в осознанном возрасте, хотя бы, старше 25 лет», – отмечает Анна, уроженка Биробиджана.

Отмечается, что в ряде российских регионов разрешено вступать в брак и до исполнения 16 лет, если имеются «особые обстоятельства», которые следует учитывать. В большинстве случаев обстоятельства касаются беременности девушки, рождения общего малыша, некоторых недугов, или длительного отъезда одного из членов пары.

Минюст планирует предоставить разработанный законопроект к декабрю текущего года.