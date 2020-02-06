Минюст сказал, кому дадут скидки на штрафы

Министерство юстиции раскрыло подробности изменений в КоАП, сообщает ИА DEITA.RU. В новой редакции хотят распространить скидку на оплату штрафов на новые нарушения.



Как пишет «Российская газета», сейчас оплатить штрафы с 50% скидкой можно только за нарушения ПДД. И то не всех: под акцию от государства не попадают опасные и повторные нарушения. В новой редакции КоАП Минюст хочет разрешить оплачивать со скидкой почти все штрафы – не только за нарушение правил дорожного движения.

Со вступлением в силу нового КоАП скидка в размере 50% будет распространена более чем на тысячу штрафов за различные нарушения. А это 60% всех составов КоАП.

Отметим, что сохранится не только размер скидки – всегда 50% от суммы штрафа. Также сохранится и время действия скидки – 20 дней с момента вынесения постановления.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России хотят ужесточить наказание за нарушение ПДД. Речь идет о росте штрафов в разы. Например, за превышение скорости на 20-40 км/ч хотят штрафовать на 3 тысячи рублей.