В России нет оснований отменять запрет на производство и продажу алкоэнергетиков, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости и Минзрав.

По словам ведомства, данный вид напиток не лучшим образом воздействует на здоровье и может способствовать появлению у молодежи алкогольной зависимости.

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) собирается рассмотреть российский запрет на выпуск и оборот алкоэнергетиков. Но основания для отмены введенного запрета отсутствуют. Как считает Минздрав, сочетание этилового спирта и тонизирующих веществ в составе слабоалкогольных напитков ускоряют пристрастие к алкоголю. К тому же, они негативно сказываются не только на физическом, но и на психическом здоровье употребляющих. В ведомстве добавили, что асоциальное поведение и неверная оценка собственного поведения чаще отмечаются у тех людей, которые употребляли энергетики.

Анастасия Туркова