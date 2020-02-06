Минздрав дал надёжную рекомендацию от коронавируса

Министерство здравоохранения дало свои рекомендации по защите от заражения китайским коронавирусом, сообщает DEITA.RU. Соответствующая памятка появилась на официальном сайте ведомства.

Согласно советам медиков, самым действенным способом избежать заразы является промывание носа физраствором хлорида натрия. Именно эта процедура должна существенно снизить вероятность попадания и развития в организме болезнетворных бактерий и вирусов.

Вместе с тем, врачи предупреждают, что при возникновении симптомов опасной болезни гражданам ни в коем случае нельзя прибегать к самолечению и необходимо обратиться за помощью к специалистам.

Напомним, что на данный момент количество официального зарегистрированных заражённых китайским коронавирусом уже превысило 25 тысяч человек.