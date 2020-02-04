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6 Декабрь 2019, 18:15

Минздрав начал подготовку к эпидемии коронавируса

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О новых мерах заявил заместитель главы Минздрава

Минздрав заявил о том, что пока не может дать точных прогнозов и данных по развитию коронавируса на территории страны. Однако, ведомство решило начать подготовку на случай вторжения заболевания в Россию, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщает ТАСС, утром 4 февраля о новых мерах заявил замглавы федерального Минздрава Сергей Краевой. Он отметил, что пока что высчитать вероятность нет никакой возможности. Однако, подготовка к самому худшему сценарию необходима, несмотря на то, что процент его осуществления неизвестен.

Также, ведомство сообщило о том, что уже стало известными место для эвакуации россиян, покидающих Китай. Вскоре туда отправится группа медработников.

Напомним, что 1,2 и 3 февраля россиян эвакуировали из Китая через приморские пункты пропуска. Так, в разные дни и часы открывали коридоры пункты в Пограничном, Краскино и Полтавке. Всего покинуло Поднебесную порядка 60 человек. 

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