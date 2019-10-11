Минздрав нашел виновных в низких зарплатах врачей

Проблему не могут решить долгие годы, сообщает DEITA.RU.



Министерство здравоохранения РФ обозначило причину, по которой зарплаты врачей в стране все еще не на необходимом уровне. Оказалось, что для того, чтобы что-то изменить, у ведомства не хватает полномочий.

Как пишет URA.ru, в беспомощности Минздрава призналась лично Вероника Скворцова. По ее словам, план действий по увеличению зарплат врачам есть еще с 2014 года. Однако применить его до сих пор не удалось – за это должны отвечать регионы, а не министерство.

О том, почему об этой проблеме Минздрав заявил только в конце 2019 года, Скворцова не уточнила. Стоит отметить, что вопрос зарплат врачей в сентябре снова пришлось поднимать президенту Путину.

Елена Миронова