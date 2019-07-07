Специалисты Минздрава России назвали опасную дозу употребления молочных продуктов, сообщает DEITA.RU по материалам РГ.

Как рассказала «Российской газете» заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурин, в среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов.

При этом, после употребления 400 граммов в день молочных продуктов эффект перестает быть положительным. При этом, пожилым людям молоко в чистом виде вообще не рекомендовано, только в переработанной форме.

Накануне главный ветеринарный врач России Николай Власов рассказал, что молоко может представлять опасность для здоровья людей из-за возможного содержания антибиотиков и вируса лейкоза. Эксперт уточнил, что кипячение в домашних условиях тоже не является средством борьбы с вирусами.

Дмитрий Санников