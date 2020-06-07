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Минздрав назвал сроки вакцинации против гриппа
Вакцинация от гриппа в России в 2020 году пройдет раньше, чем обычно, сообщает ИА DEITA.RU.
Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью на телеканале «Россия 24». «Мы планируем, что в августе начнутся поставки и начнется вакцинация», — рассказал Мурашко.
Министр подчеркнул, что при коронавирусе это мероприятие следует провести до начала подъема заболеваемости гриппом. Правительство страны уже выпустило нормативные документы, чтобы предприятия приступили к производству вакцины, сказал глава ведомства.
Напомним, что обычно всероссийская прививочная компания против гриппа проводится осенью.