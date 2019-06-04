Больше половины - 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медперсонала, сообщает DEITA.RU.

Счетная палата не так давно обратилась к Минздраву с требованием пересмотреть низкие зарплаты медперсонала и задолженности по зарплате, на несоответствие графика сдачи объектов инвестпрограммы и на низкие показатели продолжительности жизни граждан.

Не исполняется майский указ президента об увеличении зарплат сотрудников больниц, утверждает Счетная палата после проверки исполнения бюджета за 2018 год Минздравом.

Также отдельные регионы не выполнили норматив по охвату населения медосмотрами для обнаружения туберкулеза и ВИЧ.

Анастасия Туркова