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Минздрав объяснил популярность водки у россиян
Часто напиток выбирают, чтобы быстро опьянеть и "забыться"
Главный внештатный нарколог Минздрава рассказал, почему водка так популярна в Необъятной, сообщает DEITA.RU.
Как пишет РИА «Новости», эксперт объяснил популярность напитка быстрым опьянением и сравнительно выгодной ценой. Он отметил, что если посчитать стоимость одного градуса алкоголя, то «беленькая» получается самым экономичным спиртным.
Чаще всего этот напиток выбирают не для посиделок и удовольствия, а чтобы быстро достигнуть опьянения и «забыться».
Напомним, что за последний год в России стали меньше покупать водку, однако чаще – вино.
Кроме того, 31 января считается Днем Водки. Дмитрий Менделеев официально изобрел напиток, каким мы знаем его сегодня, именно в этот день. Таким образом, этот день считается «Днем Рождения» популярного алкоголя.