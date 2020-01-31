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6 Декабрь 2019, 18:15

Минздрав объяснил популярность водки у россиян

водка

Часто напиток выбирают, чтобы быстро опьянеть и "забыться"

Главный внештатный нарколог Минздрава рассказал, почему водка так популярна в Необъятной, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА «Новости», эксперт объяснил популярность напитка быстрым опьянением и сравнительно выгодной ценой. Он отметил, что если посчитать стоимость одного градуса алкоголя, то «беленькая» получается самым экономичным спиртным.

Чаще всего этот напиток выбирают не для посиделок и удовольствия, а чтобы быстро достигнуть опьянения и «забыться».

Напомним, что за последний год в России стали меньше покупать водку, однако чаще – вино.

Кроме того, 31 января считается Днем Водки. Дмитрий Менделеев официально изобрел напиток, каким мы знаем его сегодня, именно в этот день. Таким образом, этот день считается «Днем Рождения» популярного алкоголя. 

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