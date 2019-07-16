Вице-премьер Татьяна Голикова озадачила Минздрав поручением упрощать выдачу на дому рецептов на обезболивающие и психотропные препараты, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Выдача рецептов по упрощенной схеме должна быть запущена с 2021 года по приказу об изготовлении, распределении, регистрации, учете и хранении наркосодержащих психотропных и обезболивающих препаратов. При этом пока еще нет пояснений, как именно нужно данную процедуру упростить, каким образом.

Также не указан и срок, в течение которого Минздраву придется решить поставленную задачу. Но есть еще одно, смежное поручение: разрабатывать методические рекомендации для определения реальной нужды граждан в таких лекарствах чтобы они выдавались строго в необходимом количестве. После этого ведомство должно будет разъяснить регионам порядок перевозки и реализации таких препаратов.

Анастасия Туркова