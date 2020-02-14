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Минздрав оценил идею приравнять вейпы к сигаретам
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14 Февраль 2020, 20:45
Минздрав оценил идею приравнять вейпы к сигаретам
Депутаты приняли поправки в антитабачный закон
Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай
прокомментировал поправки в антитабачное законодательство, сообщает ИА
DEITA.RU. Все запреты, которые касаются сигарет, должны распространяться и на
электронные сигареты.
Как пишет РИА Новости, Салагай считает, что вейпы и прочие электронные устройства для курения необходимо полностью приравнять к сигаретам. Это и прописано в новой версии закона, который приняли депутаты Госдумы в первом чтении.
Если закон пройдет все три чтения, то курить вейпы и другие устройства можно будет только в разрешенных местах. За курение в зданиях, у входов в учебные и административные здания, в общественном транспорте и так далее предполагается штраф от 500 до 1000 рублей. Также на вейпы распространится запрет на рекламу и продажу несовершеннолетним.