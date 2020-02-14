Минздрав оценил идею приравнять вейпы к сигаретам

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай прокомментировал поправки в антитабачное законодательство, сообщает ИА DEITA.RU. Все запреты, которые касаются сигарет, должны распространяться и на электронные сигареты.



Как пишет РИА Новости, Салагай считает, что вейпы и прочие электронные устройства для курения необходимо полностью приравнять к сигаретам. Это и прописано в новой версии закона, который приняли депутаты Госдумы в первом чтении.

Если закон пройдет все три чтения, то курить вейпы и другие устройства можно будет только в разрешенных местах. За курение в зданиях, у входов в учебные и административные здания, в общественном транспорте и так далее предполагается штраф от 500 до 1000 рублей. Также на вейпы распространится запрет на рекламу и продажу несовершеннолетним.