Ведомство пересмотрело прогноз по сокращению числа курильщиков в стране, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Ранее в концепции Минздрава по борьбе с пагубной привычкой говорилось о сокращении числа курящих граждан к 2035 году до уровня 5%. Теперь этот показатель составляет уже 21%.

При этом, согласно данным Росстата, в стране на данный момент курильщиками являются 22,5% граждан.

В Минздраве не уточнили, с чем связано снижение целевого показателя, но подчеркнули, что данный вариант не является финальным.

Ранее сообщалось, что социологическое исследование показало, что свыше 5% опрошенных не представляют своей жизни без табака.

Дмитрий Шевченко