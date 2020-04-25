Минздрав отложил оптимизацию больницы Дальнегорска до завершения эпидемии

Заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко разъяснила вопрос оптимизации в Дальнегорской городской больнице, сообщает ИА DEITA.RU:

«На самом деле необходимость определенных изменений в Дальнегорской больнице обсуждалась еще задолго до сегодняшнего дня. Она связана с тем, что население Дальнегорска сокращается, постепенно уменьшаются и объемы государственного задания, которые даются на стационарную помощь, потому что они рассчитываются на численность населения. Соответственно, каждый год понемногу сокращается количество коек. И для населения это незаметно – много лет эти койки сокращали, а сестринские посты при этом не убирали.

И получается, что в настоящий момент в Дальнегорской больнице сложилась определенная казуистика – врачей очень мало, есть дефицит кадров, а среднего медицинского персонала больше, чем в странах Европы. В зарубежной медицине медсестра выполняет очень много функций. Практически выходит так, что врач приходит, выполняет исключительно свою врачебную работу, а все остальное делают медицинские сестры.

В России законодательство устроено таким образом, что медицинская сестра обладает определенным набором компетенций, за которые шагнуть ей довольно сложно, и на самом деле в стационаре Дальнегорска есть определенный избыток сестринского персонала, который путем различных оптимизационных решений главному врачу необходимо перераспределить в другие структурные подразделения. То есть фактически речи о сокращении физических лиц нет. Они сокращают вакантные ставки, которые годами не сокращались. Опять же, это ничего не означает для персонала. Если они выполняют определенный объем работы, они все равно будут получать за него оплату труда.

В пятницу, 24 апреля, состоялось видеоселекторное совещание с Дальнегорской больницей как раз по этому вопросу. Все, о чем я сказала выше, было проговорено, и главный врач двигается в том направлении, которое сегодня необходимо медучреждению.

Единственное, на мой взгляд, его несогласованное решение – решение по поликлиникам в Горелом и Горбуше. Мы проговаривали, что там огромные помещения по 2 и 2,5 тысячи «квадратов», на которых ведут прием, например, два врача-педиатра. Население микрорайона упало. С одной стороны, очень дорого содержать такие большие помещения, врачи на него не зарабатывают, с другой стороны – мы обязаны обеспечить доступность медицинской помощи для жителей микрорайона. Поэтому Губернатор Приморья Олег Николаевич Кожемяко во время рабочей поездки в Дальнегорск дал министерству здравоохранения и руководству ЦГБ Дальнегорска поручение просчитать избыточные коммунальные затраты, дать больнице время на компенсацию содержания этих дополнительных площадей. А за это время проработать решение либо о строительстве типовых модульных амбулаторий, которые будут необходимой площади, чтобы обслуживать население, либо каким-то иным образом решить вопрос избыточности площадей.

И сейчас мы в этом направлении работаем. Поэтому речь о закрытии поликлиник ни в Горбуше, ни в Горелом не идет. Но реорганизация здесь необходима. И до тех пор, пока мы не найдем оптимальное решение, медики будут оказывать помощь населению, там где она и оказывается.

С главным врачом мы также обсудили кадровые вопросы, а именно то, что медицинские сестры сейчас могут быть задействованы на работе, связанной с предотвращением коронавируса. Знаю, что у него сейчас формируется врачебно-сестринская бригада, которая готова выехать на помощь медицинским работникам Находки, Владивостока, Уссурийска. Поэтому уведомления, которые они получили, будут отозваны в связи с эпидемией. Но, подчеркну, что этот вопрос все равно будет решаться в дальнейшем. Сестринского персонала в больнице сейчас избыточное количество, и его постепенно будут выводить из стационара либо в поликлиники, либо на ФАПы с возможностью переучиться.

Ранее ИА DEITA.RU сообщило о том, что в минувший четверг во время рабочего совещания педиатров и медсестёр детской поликлиники сотрудникам объявили об изменениях в оплате труда. Участковый педиатр Лариса Верещагина рассказала журналистам, что подобные решения в период эпидемии просто недопустимы.

«Мы возмущены тем, что главный врач пригрозил закрыть Горбушинскую поликлинику и перевести всех детей в центральную. В период эпидемии, считаю, это не допустимо. Основную часть коллектива - это медсестры - переводят на 2/3 оклада в связи с вынужденным простоем. Однако президент говорит совершенно другое: люди, то есть мы, медработники, не должны страдать, и все деньги выделены», - отмечает Лариса Верещагина.