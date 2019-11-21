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Правительство Медведева отменило дорогую медкомиссию на водительские права

Врач

В ведомстве заметили волну паники среди водителей, сообщает DEITA.RU.

Глава Минздрава Вероника Скворцова приняла решение – отменить приказ об изменениях в правилах прохождения медкомиссии на права. Об этом в телеграм-канале сообщил заместитель министра Олег Салагай.

Замминстра здравоохранения России также заявил, что изменения произойдут позже – после волны паники среди водителей ведомство намерено провести дополнительный анализ метолов, которые будут использовать для проведения заключения у наркологов. Также будет принято решение насчет ценообразования.

Ранее сообщалось, что приказ Минздрава о новых правилах медосмотра у наркологов для водительской справки вступал в силу 22 ноября. Водители должны были сдать кровь и мочу на анализ – ради проверки на содержание наркотиков и алкоголя. Раньше такие анализы сдавали по показаниям.

Елена Миронова

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