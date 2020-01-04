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Минздрав отреагировал на предложение продавать шампанское по ночам
Вместо того, чтобы продавать алкоголь, в России рекомендуют
запустить новые шоу по телевизору, сообщает DEITA.RU.
Главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн прокомментировал предложение разрешить продавать алкоголь по ночам на новогодние праздники. Речь шла о слабоалкогольных напитках – шампанском, например.
Как пишут «Невские новости», эксперт выступил против. По мнению нарколога, продажа слабоалкогольных напитков не снизит количество продаваемых крепких спиртных напитков. Вместо этого надо запустить по ТВ новые шоу, которые будут учить выпивать и объяснять, какой вред наносит алкоголь организму.
Елена Миронова