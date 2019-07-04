Вероника Скворцова обосновала это финансовым вопросом, сообщает DEITA.RU.



Министерство здравоохранения РФ занимается подбором самолета для Федерального медико-биологического агентства. Как пишет РБК, изначально Минздраву предлагался самолет российского производства Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

Однако министр здравоохранения Вероника Скворцова попросила не закупать для Минздрава это воздушное судно. Вместо него ведомство хотело бы французский самолет Dassault Falcon 7X. Скворцова мотивировала эту просьбу тем, что французский самолет дешевле.

Напомним, в мае произошла трагедия в Шереметьево. Там Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) во время посадки ударился хвостом о ВПП и загорелся. Погиб 41 человек.

Елена Миронова