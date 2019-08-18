Минздрав рекомендовал работодателям ввести штрафы за перекуры, сообщает DEITA.RU.

Такие рекомендации даны в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья». Как подсчитали чиновники Минздрава, экономические потери от снижения производительности труда, вызванного табачной зависимостью курящих работников, могут составлять от 0,8% до 2% ВВП. Исходили специалисты из того, что такие сотрудники выходят на перекуры, как правило, 3-4 раза в день и тратят на это по 5-10 минут.

Как подсчитали в ведомстве, если 15 курильщиков с зарплатой 30 тысяч рублей отлучаются на 5 минут четыре раза в день, то компания тратит впустую около 150 тысяч рублей в месяц.

О чем не сообщают чиновники Минздрава, так это о том, что у значительного количества работников есть законное право на перерывы в работе. Которые могут длиться гораздо больше, чем в их подсчетах. Работник может использовать их по своему усмотрению, в том числе и для перекуров.

Например, согласно типовой инструкции по работе с компьютером, установлена зависимость времени перерывов от вида и времени осуществляемой работы путем деления на группы:

- А – чтение информации с монитора по сделанному запросу, перерыв составляет 15 минут, предоставляется два раза – через два часа после начала работы и перерыва на обед;

- Б – печатание на клавиатуре с целью ввода информации, перерыв составляет 10 минут через каждый трудовой час;

- В — творческая работа, перерыв составляет 15 минут через каждый трудовой час.

Если смена длится двенадцать часов, время регламентированных перерывов при работе на компьютере за восемь часов работы предоставляется в вышеуказанном порядке, а за оставшиеся четыре часа – пятнадцать минут за каждый час (вне зависимости от категории).

Кроме финансовых санкций для курящих в Минздраве также предложили запретить курение на территории предприятий и оборудовать места общего пользования детекторами дыма. В качестве альтернативы курилкам министерство предложило оборудовать зоны для физических упражнений.

Дмитрий Санников