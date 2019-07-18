Алкоголь могут перестать продавать вблизи от домов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Интерфакс».

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн внес предложение переносить продажу алкогольных напитков в особые алкомаркеты подальше от жилых домов. Пиво, вино и водку, по его мнению, стоит реализовывать на пустырях, в специализированных крупных торговых точках. Там, где не удастся убрать торговые точки на большее расстояние от домов, психиатр-нарколог посоветовал сокращать разрешенные для торговли алкоголем часы.

Также Брюн говорит, что в небольших городах люди даже не покупают алкоголь, а производят дома, поэтому реальный уровень употребления алкоголя населением в этих районах может быть не таким, как заявлено официально. Он опасается, что это не десять заявленных, а все двадцать.

Анастасия Туркова

