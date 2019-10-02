Минздрав признался в бессилии в борьбе с курильщицами

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По мнению чиновников минздрава, антитабачные законы не работают на россиянках, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала заместитель директора по научной и аналитической работе Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России Анна Концевая, антитабачные законы не помогают снизить количество курящих женщин в России.

По мнению эксперта, в России действует очень хорошее антитабачное законодательство, которое на мировом уровне приводится в пример как одна из самых лучших практик. Но работает оно только на мужчинах, не снижая количество курящих женщин.

По информации УМВД России по Приморскому краю, с начала 2019 года сотрудниками  полиции региона составлены  4409 протоколов  об административных правонарушениях в отношении граждан, нарушивших установленный федеральным законом запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.

За вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления табака пятеро приморцев привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей антитабачного законодательства, составила 1 миллион 571 тысячу рублей.

За   курение в общественных местах предусмотрено  наказание в виде наложения штрафа в размере до 1 500 рублей. За курение на детской площадке установлен штраф в размере до 3 000 рублей. 2 000 рублей  придется заплатить гражданину, который вовлекает несовершеннолетнего в процесс курения, то есть покупает для него сигареты или  предлагает попробовать покурить.

Дмитрий Санников

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