Минздрав призывает ужесточить карантин

Минздрав выступил с заявлением о том, что ограничительные меры в России необходимо сделать более жесткими, и повысить санкции за нарушение карантинных мер, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету».

Как отметил главный кардиолог министерства Сергей Бойцов, не исключено, что рост заболевших COVID-19 связан с более частыми тестированиями граждан, даже не имеющих симптомов болезни. Однако, это может быть связно и с низкой дисциплинированностью граждан.

Напомним, всего за время пандемии выявлено 134,6 тысячи случаев заболевания. 16,6 пациентов полностью победили болезнь, 1,2 тысячи человек скончалось. Всего медики провели 4,1 млн тестов для выявления заболевания. За минувшие сутки был побит рекорд – число заболевших превысило 10 тысяч.