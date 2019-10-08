Минздрав пугает курильщиков новыми запретами

Минздрав рассказал о возможном запрете парения вейпов на законодательном уровне. Об этом сообщает DEITA.RU.

По словам представителей ведомства, полный запрет устройств для «курения ароматного пара» может произойти через два или три года, если медицинские эксперты докажут смертельные последствия для людей, регулярно использующих электронных сигарет с испарителями.

Сообщается, что на данный момент ни у одной страны мира нет доказательств против вейпов и их пагубного влияния на организм человека в сравнении с обычными сигаретами.

В Министерстве здравоохранения РФ отметили, что исследованием реальной опасности или безопасности электронных сигарет занимаются ученые Соединенных Штатов Америки т.к. именно в штате Иллинойс был зарегистрирован первый в мире случай смерти от, предположительно, слишком частого курения вейпа. Всего на сегодняшний день насчитывается девять таких случаев.

Напомним, правительство Медведева планирует приравнять электронные сигареты к обычным, а также ввести акцизы на вейпы, другие испарители и никотиновые жидкости для парения.

Екатерина Цой