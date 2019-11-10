Минздрав раскрыл причину убыли населения России

Современное общество потребления назвал причиной убыли россиян репродуктолог Минздрава Олег Аполихин, сообщает DEITA.RU.

Как отметил специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва», для современной молодежи купить машину иногда важнее, чем завести семью. Сейчас приоритетом является эго — карьера, деньги, а вовсе не семья.

Как считает Олег Аполихин, государству нужно поддерживать не только семьи с детьми, но и тех, кто пока планирует пополнение. Пособия на ребенка и материнский капитал, но важно и подтолкнуть людей к решению создать семью.

Как отметил специалист, сейчас непопулярно быть многодетной семьей, непопулярно быть отцом.

Накануне Счетная Палата заявила о продолжающейся четвертый год естественной убыли в России. По данным ведомства, за восемь месяцев 2019 года население страны сократилось на 52 тысячи человек.

Дмитрий Санников