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Минздрав раскрыл причину убыли населения России
Современное общество потребления назвал причиной убыли россиян репродуктолог Минздрава Олег Аполихин, сообщает DEITA.RU.
Как отметил специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва», для современной молодежи купить машину иногда важнее, чем завести семью. Сейчас приоритетом является эго — карьера, деньги, а вовсе не семья.
Как считает Олег Аполихин, государству нужно поддерживать не только семьи с детьми, но и тех, кто пока планирует пополнение. Пособия на ребенка и материнский капитал, но важно и подтолкнуть людей к решению создать семью.
Как отметил специалист, сейчас непопулярно быть многодетной семьей, непопулярно быть отцом.
Накануне Счетная Палата заявила о продолжающейся четвертый год естественной убыли в России. По данным ведомства, за восемь месяцев 2019 года население страны сократилось на 52 тысячи человек.
Дмитрий Санников