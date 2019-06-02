Минздрав России запланировал изменить Положение об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, сообщает DEITA.RU.

Поправки в положение регулируют порядок маршрутизации пациентов, проживающих в сельской местности. Проект документа уже опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В соответствии с изменениями, сельские жители для оказания специализированной медицинской помощи должны направляться специалистами первичного звена здравоохранения (фельдшеры, акушеры, другие медицинские работники со средним медобразованием, терапевты, педиатры, врачи общей практики) в центральные районные больницы, в зоне обслуживания которых расположены медицинские организации, оказывающие первичную доврачебную и врачебную медико-санитарную помощь.

Кроме того проектом приказа устанавливается, что краевые, республиканские, областные, окружные, центральные районные больницы оказывают организационно-методическую поддержку медорганизациям, оказывающим первичную доврачебную и врачебную медико-санитарную помощь гражданам, проживающим в сельской местности.

Между тем, во многих регионах России катастрофически не хватает медицинских работников. Одной из основных проблем в здравоохранении Омской области остается кадровая неукомплектованность в селах. Например, семь новых ФАП вообще не имеют персонала. В Сахалинской области не хватает 500 квалифицированных медиков. В ряде районов некомплект превышает 30%. Ощущается нехватка площадей и изношенность зданий, в которых размещаются учреждения здравоохранения.

На Международном саммите медицинских сестер заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова привела неутешительные цифры. «У нас абсолютный дефицит не только врачей. По экспертным подсчетам, сегодня в системе не хватает 100 тысяч средних медицинских работников», – посетовала замминистра здравоохранения России.

Дмитрий Санников