Минздрав рассказал, когда наладится ситуация с коронавирусом в стране

Главный инфекционист министерства здравоохранения Елена Малинникова в эфире Первого канала рассказала, когда в стране все станет спокойно из-за пандемии, сообщает ИА DEITA.RU.

Она подчеркнула, что в России началось плавное снижение, а все вспышки не высокими, при этом про ограничительные меры можно постепенно забывать. Она добавила, что к середине лета в эфиры их приглашать уже не станут.

Напомним, что в стране продолжается разработка вакцины, в ближайшее время запланировано ее испытание. Однако специалисты добавляют, что необходимо соблюдать ограничительные меры и продолжать носить маски и перчатки. В России на сегодня цифра инфицированных приближается к 300 тысячам, в Приморье уже более 1,4 тысяч заболевших.