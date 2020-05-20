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Минздрав рассказал, когда наладится ситуация с коронавирусом в стране
Уровень заболеваемости медленно идет на спад
Главный инфекционист министерства здравоохранения Елена Малинникова в эфире Первого канала рассказала, когда в стране все станет спокойно из-за пандемии, сообщает ИА DEITA.RU.
Она подчеркнула, что в России началось плавное снижение, а все вспышки не высокими, при этом про ограничительные меры можно постепенно забывать. Она добавила, что к середине лета в эфиры их приглашать уже не станут.
Напомним, что в стране продолжается разработка вакцины, в ближайшее время запланировано ее испытание. Однако специалисты добавляют, что необходимо соблюдать ограничительные меры и продолжать носить маски и перчатки. В России на сегодня цифра инфицированных приближается к 300 тысячам, в Приморье уже более 1,4 тысяч заболевших.