telegr wh call

Новости

Досрочный выход на пенсию станет реальностью

20 Май 2020, 11:30

Медсестра вышла на работу в бикини к радости пациентов

20 Май 2020, 11:15

Финансовая помощь оказана зоопарку «Садгород»

20 Май 2020, 11:08

Парад Победы и голосование по Конституции могут провести в один день

20 Май 2020, 10:45

Трутнев поставил задачу губернаторам

20 Май 2020, 10:30

В России приостановлена плановая вакцинация

20 Май 2020, 10:15

В Приморье меняется движение поездов дальнего следования

20 Май 2020, 09:45

Деньги ДОМ.РФ украли во Владивостоке

20 Май 2020, 09:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Минздрав рассказал, когда наладится ситуация с коронавирусом в стране

маска коронавирус

Уровень заболеваемости медленно идет на спад

Главный инфекционист министерства здравоохранения Елена Малинникова в эфире Первого канала рассказала, когда в стране все станет спокойно из-за пандемии, сообщает ИА DEITA.RU.

Она подчеркнула, что в России началось плавное снижение, а все вспышки не высокими, при этом про ограничительные меры можно постепенно забывать. Она добавила, что к середине лета в эфиры их приглашать уже не станут.

Напомним, что в стране продолжается разработка вакцины, в ближайшее время запланировано ее испытание. Однако специалисты добавляют, что необходимо соблюдать ограничительные меры и продолжать носить маски и перчатки. В России на сегодня цифра инфицированных приближается к 300 тысячам, в Приморье уже более 1,4 тысяч заболевших.

Читайте также:

Огромный прирост: число заболевших коронавирусом приморцев растет

Cто миллионов китайцев сели на новый коронавирусный карантин

Жертвами коронавируса стали ещё два приморца

Иван Крышан

Популярное

Отказали тормоза: фура разнесла несколько автомобилей и улетела в кювет

«Он сумасшедший» - Пожилой приморец протаранил жилой дом

Вторая недомолвка: Путин обозначил «расстрельного» министра

Мэрия Владивостока прокомментировала скандальную стройку
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...