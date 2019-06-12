У Минздрава нет достоверных данных, доказывающих, что электронные сигареты вредят организму меньше обычных, сообщает DEITA.RU.

Как пишет портал «Будущее России. Национальные проекты», в своей позиции Минздрав основывается на данных Всемирной организации здравоохранения. Ну а мировое медицинское сообщество не располагает достоверной информацией о меньшем вреде электронных сигарет по отношению к сигаретам обычным.

В связи с этим, российский Минздрав считает, что электронный никотиновый дурман должен регулировать так же, как и обычный. Он так же вызывает зависимость и может быть связан с рисками для здоровья.

Ранее Федеральная антимонопольная служба совместно с представителями табачных компаний подготовила поправки к антитабачной концепции Минздрава предлагая не приравнивать электронные средства доставки никотина к обычным сигаретам.

Дмитрий Санников