Минздрав рекомендовал перенести ЕГЭ на август-сентябрь

Безопасное проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на фоне ситуации с распространением коронавируса в России может стать возможным не ранее августа, сообщает ИА DEITA.RU.

Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко доложил на заседании президиума фракции «Единая Россия».

«На июнь точно ориентироваться нельзя. Если ситуация будет позволять, возможно, это август-сентябрь», - подчеркнул министр.

Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов предложил депутатам отдельно обсудить вопрос проведения ЕГЭ в 2020 году с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым.

«Мы в ближайшее время можем Сергея Сергеевича пригласить на подобный диалог, поговорить, потому что тема на самом деле актуальная», - заявил Неверов, подчеркнув, что многих родителей беспокоит вопрос сроков проведения экзамена.

По сообщению другого ведомства, Рособрнадзора, в настоящее время рассматриваются различные сценарии проведения ЕГЭ в этом году в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. В том числе рассматривается возможность перенести экзамены на август и провести ЕГЭ только для тех, кто собирается поступать в вузы, а аттестаты выдать на основании годовых отметок.

Ранее проведение ЕГЭ в России планировалось начать 8 июня.