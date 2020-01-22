Минздрав России: вирус из Китая может вызвать в стране высокую летальность

Китайский патоген неизвестного происхождения, уже убивший 6 человек, и заразивший около 300, побудил российский Минздрав к действиям. Уже через полгода в нашей стране может появиться действующая вакцина от коронавируса. В то же время Всемирная организация здравоохранения собирает экстренное совещание, и не исключает опасность глобальной пандемии, сообщает DEITA.RU

В Роспотребнадзоре уже выпустили рекомендации, согласно которым россиянам следует воздержаться от поездок в Ухань, один из самых густонаселенных городов Поднебесной. Именно здесь два дня назад были заражены сразу 17 человек, после этого общее число зараженных китайских граждан подскочило экспоненциально - с 62-х до 291(информация актуальная на 22 января 2019). Вирус уже успел проникнуть в Таиланд, Республику Корея, Японию и даже США, «завезенный» туристами из КНР.

Россия, как государство, имеющее непосредственные общие границы с Китаем, начала с ним и общую работу – по созданию лекарства. Поднебесная оказывает РФ активную помощь в получении сырья(биологического материала для исследований), что помогло российским ученым выяснить главное – вакцину создать реально, и даже не очень сложно. Однако в центре стратегического планирования Минздрава отмечают, что коронавирус из Китая крайне изменчив, и может мутировать раньше, чем рабочая версия вакцины доберется до нуждающегося пациента. Это может привести к тому, что лекарство будет действовать избирательно: кто-то вылечится, а кто-то нет.

Эксперты отмечают, что разработка ослабленной версии штамма коронавируса займет примерно 3 месяца, однако полный цикл – исследования, тестирование, выборка – потребует не менее полугода работы. При этом потребуются огромные деньги. Минздрав особенно отмечает, что вакцинация от вируса, который вызвал нешуточные волнения даже в ВОЗ, должна стать приоритетной темой. Российские здравоохранители не исключают, что болезнь из Китая может может спровоцировать в России высокую летальность.

В самой КНР ходят слухи, что число заболевших успело перевалить за 300 человек. Кроме провинции Хубэй, патоген перебрался в другие части Китая. Это Пекин, Шанхай, Тяньцзин, и провинция Гуандун - так пишет издание South China Morning Post. Эпидемиологи Поднебесной всерьез заявляют о так называемой, третьей волне распространения вируса(ожидаемом скачке числа зараженных в геометрической прогрессии).

Евгений Черемухин