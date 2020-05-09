Минздрав считает, что молодежь слишком много пьет

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Алкоголь

Для борьбы с этим предполагается принять дополнительные меры

На территории России есть необходимость в дополнительных мерах по сокращению употребления спиртных напитков среди молодежи, сообщает ИА DEITA.RU.

Такую точку зрения озвучил заместитель главы Минздрава Олег Салагай. Также он подчеркнул, что антиалкогольная политика включает в себя в том числе медпомощь зависимым и информирование граждан, пишет ТАСС.

«Необходимы взвешенные меры, направленные на сокращение потребления алкоголя молодежью, особенно людьми до 21 года, предупреждение активного продвижения алкоголя, в том числе среди несовершеннолетних, проведения взвешенной налоговой политики и многое другое», – заявил замминистра.

Отдельно политик напомнил о связи между пристрастием к спиртным напиткам и количеством смертей трудоспособных граждан.

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