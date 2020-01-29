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Минздрав сказал, когда китайский вирус придет в Россию
Эксперт назвал риски высокими, сообщает DEITA.RU.
Исследовательский центр, который подчиняется Министерству здравоохранения России, оценил шансы завода в страну коронавируса из Китая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст доклада.
Как считают ученые, риск появление заболевания в России стоит считать очень высоким. Такое мнение озвучил замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии. Владимир Чуланов считает, что первые случаи выявления болезни в России произойдут уже в феврале.
Особенно опасно для россиян то, что вирус передается от человека к человеку, а новые случаи заражения фиксируют в городах на границе с Приморьем, Хабаровским краем и Амурской областью.
Елена Миронова