Минздрав сказал, когда китайский вирус придет в Россию

Эксперт назвал риски высокими, сообщает DEITA.RU.



Исследовательский центр, который подчиняется Министерству здравоохранения России, оценил шансы завода в страну коронавируса из Китая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст доклада.

Как считают ученые, риск появление заболевания в России стоит считать очень высоким. Такое мнение озвучил замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии. Владимир Чуланов считает, что первые случаи выявления болезни в России произойдут уже в феврале.

Особенно опасно для россиян то, что вирус передается от человека к человеку, а новые случаи заражения фиксируют в городах на границе с Приморьем, Хабаровским краем и Амурской областью.

Елена Миронова