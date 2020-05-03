Минздрав выступил против резкого снятия карантинных мер

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Режим самоизоляции должен ослабляться постепенно
Снятие введённых ранее ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, займёт определённое время, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Интерфакс".
Об этом рассказал глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, даже после прохождения пика заболеваемости отменять режим самоизоляции на территории страны нельзя.
Вместе с этим, чиновник указал на необходимость контроля популяционного иммунитета. Именно по этой причине стремительно снятие карантинных мер не представляется подходящим вариантом.
Куда безопаснее будет отменять ограничения плавно, проводя постоянный мониторинг уровня заболеваемости. В целом Мурашка отметил, что Россия оказалась готовой к эпидемии.