Профильное российское ведомство ввело ограничение на использование популярного детского жаропонижающего и ряда других лекарств, сообщает DEITA.RU.



Согласно последнему приказу Минздрава, в стране приостанавливается применение девяти препаратов. Одним из них оказался "Нурофен для детей" в виде ректальных суппозиторий от производителя Famar A.V.E.

При этом, другие формы лекарства под запрет не попали. Поводом для ограничений стали выявленные несоответствия производителя лекарств требованиям лицензии.

Временный запрет также коснулся таких лекарств, как Тромборель, Долгит, Флуифорт и ещё нескольких других препаратов.

Примечательно, что ранее столь массовая приостановка применения лекарств в России не проводилась.

Дмитрий Шевченко