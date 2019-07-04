Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила о том, что использование нецензурной лексики может быть полезным для здоровья, сообщает DEITA.RU.

В своем аккаунте в Facebook руководитель минздрава Украины прокомментировала новый законопроект о запрете использования нецензурной лексики в Верховной раде. По ее экзотичному мнению, нецензурные слова, направленные не на собеседника, а на ситуацию, помогают облегчить ее принятие. Кроме того, при боли, травме, тревожности или испуге мат помогает выработать эндорфины, которые помогут успокоиться и снизить болевые ощущения.

По ее мнению, крепкими словами важно выражаться в подходящий момент, использовать их постоянно не нужно, потому как иначе мозг начнет их воспринимать, как что-то обычное.

В России публичное употребление ненормативной лексики может расцениваться как мелкое хулиганство, наказываемое штрафом или административным арестом. Кроме того, абсолютно недопустимы крепкие словечки не только в собственных текстах средств массовой информации, но и в комментариях пользователей. При их обнаружении Роскомнадзор вынесет СМИ предупреждение, а при наличии двух и более предупреждений в течение 12 месяцев ведомство может подать иск об аннулировании лицензии СМИ.

Дмитрий Санников