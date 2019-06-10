Президент России выступил с важным предостережением, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Открывая форум «Примаковские чтения», Владимир Путин в приветственной речи заявил, что мир подошёл к "опасной черте", за которой, по словам, президента, уже нельзя не искать альтернативу дальнейшему нагнетанию агрессии и гнетущей обстановке.

В первую очередь, как стало ясно далее из текст Путина, глава российского государства имел ввиду положение дел в торговой войне между Китаем и США. Однако, как оказалось, его риторика также касалась и антироссийских санкций со стороны Америки и многих других стран запада.

Российский лидер также добавил, что нужны конструктивные варианты решения острых вопросов мировой политики.

Дмитрий Шевченко