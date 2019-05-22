Популярная компания лишилась договоров с крупнейшими поставщиками программного обеспечения, сообщает DEITA.RU.



Торговая война США и Китая наращивает свои обороты. Однако теперь под ударом жители всего мира. Вслед за запретом китайской корпорации Huawei (производит смартфоны и ноутбуки) использовать в телефонах операционную систему Android, США намерены ввести еще один запрет.

Как пишет «Коммерсант», скорее всего, в скором времени корпорация Microsoft может также отказать Huawei в сотрудничестве. Это значит, что ноутбуки от китайской компании перестанут получать обновления системы Windows и, вероятно, обновления таких программ от корпорации, как Skype, Microsoft Word и Exel. Все новые устройства не будут иметь установленной операционной системы Windows в принципе.

Ранее сообщалось о том, что с китайским производителем решила прервать отношения еще одна американская корпорация Google.

Елена Миронова