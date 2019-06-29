Ситуация с безопасностью в мире ухудшается после того, как США отказались от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Эту тему Москва собирается поднять на заседании Совета Россия-НАТО, передает замглавы МИДа Александр Грушко. Обсуждать исполнение условий договора уже бессмысленно, а вот сложившуюся ситуацию и угрозу обсудить необходимо, считает Грушко. Поэтому в диалоге с НАТО поднимут тему усиления группировки альянса на восточном фланге. Глава МИДа уверен, что альянсу выгодно избежать опасных инцидентов и предотвратить возможные конфликты заблаговременно.

Анастасия Туркова