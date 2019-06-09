Мирный договор РФ с Японией может быть заключен в этом году, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в Госдуме.

Как пишет РИА ФАН, депутат Госдумы Игорь Морозов заявил, что подготовка к заключению мирного договора активно идет уже полтора года. Президент РФ Владимир Путин неоднократно встречался для переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ по этому вопросу. И Москва, и Токио выиграют от сотрудничества, считают наверху.

Морозов назвал мирный договор большим политическим шагом как для России с Японией, так и для всего мира. При этом депутат не сумел точно сказать, что должно произойти, чтобы договор все-таки был заключен. Он сослался на недостаток информации.

«Мы не знаем всех тонкостей переговоров. Нам сложно судить о том, что российские и японские стороны выдвигают в качестве опорных точек подписания мирного договора», — ответил Морозов. Но он добавил, что, когда договор подпишут, условия его заключения россиянам сообщат.

Есть версия, что знаменательное событие произойдет до окончания срока полномочий Абе.

Анастасия Туркова