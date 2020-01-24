Миронов: «С Кравцовым образование ждут не лучшие времена»

Депутат переживает, что с новым министром просвещения дети будут сдавать еще больше экзаменов, сообщает DEITA.RU.



Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов прокомментировал назначения в правительство РФ. Как пишет РИА «ФАН», опасения у депутата вызывает только одна кандидатура – глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.

По мнению Миронова, Кравцов – главный идеолог ЕГЭ. Не даром он столько лет возглавлял Рособрнадзор. По его словам, Кравцов — это человек, который считает, что «полицейский террор в режиме антитеррора для наших детей — это то, что надо».

Однако Миронов отметил, что до последнего хочет надеяться, что его мнение ошибочно. Он также заметил, что ему жаль Ольгу Васильеву, которая ушла в отставку.

Ранее Сергей Кравцов, которого Михаил Мишустин назначил министром просвещения, прокомментировал свои планы. По словам Кравцова, необходимо время, чтобы понять, как выполнить поручения и майские указы президента. Он также обещал не устраивать революции.

Елена Миронова