Новости
Миронов: «С Кравцовым образование ждут не лучшие времена»
24 Январь 2020, 05:45
Вслед за главой ПФР пост может покинуть руководитель еще одной соц организации
24 Январь 2020, 05:00
Врачи сказали о самочувствии двух мужчин с подозрением на китайский вирус
24 Январь 2020, 04:15
ГИБДД и суд лишили водителя прав за «Корвалол»
24 Январь 2020, 03:30
Водителям сказали, как оформить новое авто по всем правилам
24 Январь 2020, 02:30
Оригинальные способы обмана раскрыли в Сети
24 Январь 2020, 01:15
Рост цен на бензин на 5% прокомментировали эксперты
24 Январь 2020, 00:30
Врачи назвали неочевидную причину гастрита
23 Январь 2020, 23:45
Миронов: «С Кравцовым образование ждут не лучшие времена»
Депутат переживает, что с новым министром просвещения дети
будут сдавать еще больше экзаменов, сообщает DEITA.RU.
Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов прокомментировал назначения в правительство РФ. Как пишет РИА «ФАН», опасения у депутата вызывает только одна кандидатура – глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.
По мнению Миронова, Кравцов – главный идеолог ЕГЭ. Не даром он столько лет возглавлял Рособрнадзор. По его словам, Кравцов — это человек, который считает, что «полицейский террор в режиме антитеррора для наших детей — это то, что надо».
Однако Миронов отметил, что до последнего хочет надеяться, что его мнение ошибочно. Он также заметил, что ему жаль Ольгу Васильеву, которая ушла в отставку.
Ранее Сергей Кравцов, которого Михаил Мишустин назначил министром просвещения, прокомментировал свои планы. По словам Кравцова, необходимо время, чтобы понять, как выполнить поручения и майские указы президента. Он также обещал не устраивать революции.
Елена Миронова