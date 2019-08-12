Ослабление валюты фиксируется уже восьмой рабочий день подряд, сообщает DEITA.RU.



Народный банк КНР понизил курс национальной валюты по отношению к доллару на 75 базисных пунктов. Теперь за доллар дают 7,0211 юаня.

Как пишет ТАСС, такое значение китайской валюты минимально. В последний раз это значение было зафиксировано в апреле 2008 года.

Также сообщается, что такое отношение китайской валюты к американской начали фиксировать еще на прошлой неделе. А 8 августа юань впервые опустился ниже психологической отметки в 7 юаней за доллар.

Елена Миронова