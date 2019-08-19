Основными должниками Российской Федерации являются Белоруссия, Украина и Венесуэла, сообщает DEITA.RU. Соответствующие данные опубликовал медиахолдинг РБК со ссылкой на собственные исследования.

Согласно полученным данным, Минск задолжал России 7,6 миллиарда долларов США, Киев — 3,7 миллиарда долларов США, Каракас — 3,2 миллиарда долларов США.

По данным издания, всего России задолжали 17 стран на общую сумму порядка 27 миллиардов долларов. При этом все программы государственных кредитов засекречены из-за того, что все они осуществляются не в коммерческих целях, а в политических или в рамках военно-технического сотрудничества.

Напомним, в апреле текущего года российский лидер Владимир Путин согласовал выдачу Белоруссии свыше 600 миллионов долларов США.

Екатерина Брязгунова